Жесткое лобовое столкновение в Металлострое перекрыло движение по Петрозаводскому шоссе

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-27T08:46:47+03:00

Жесткое лобовое ДТП на четыре часа перекрыло движение на Петрозаводском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Серьезная авария остановила движение на Петрозаводском шоссе рядом в Колпинском районе Петербурга. Вечером, во вторник, 26 ноября, около 21:33 часов, молодой парень на «Жигули» вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб встретился с автомобилем такси Volkswagen, который вез пассажирку. Иномарку впечатало в отбойник, а отечественную машину после удара развернуло так, что она перекрыла половину дороги.

- 24-летний парень на «Жигули» выехал на полосу встречного движения через сплошную линию и врезался в такси, в котором находилась 36-летняя пассажирка и 43-летний водитель, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Всем троим потребовалась госпитализация. По словам очевидцев, которые помогали доставать людей из разбитых машин, у водителя такси есть царапины на лице и подозрение на перелом ноги, у его пассажирки, возможно тоже. На опубликованном видео слышно, как женщина громко плачет. О состоянии молодого человека их «Жигули» ничего не известно.

Из-за аварии на Петрозаводском шоссе полностью был парализован выезд из Петербурга. Службы долго разбирались с последствиями ДТП. Так что пробка рассосалась только ближе к двум часам ночи.

Жесткое лобовое ДТП парализовало движение на Петрозаводском шоссе в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU