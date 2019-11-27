В Петербурге у иностранца-москвича украли 5 миллионов, отложенных на покупку авто
Крупной суммы денег лишился в Петербурге житель Москвы, который собирался купить автомобиль. Деньги по словам пострадавшего, оказавшегося иностранцем, стащил его знакомый. Общий ущерб мужчина оценил почти в пять миллионов рублей.
- 26 ноября в полицию обратился 27-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств, проживающий в Москве. Мужчина сообщил, что утром в кафе бизнес-центра на ул. Седова его 30-летний знакомый, воспользовавшись кратковременным отсутствием, совершил хищение из его сумки 4 966 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обнаружив пропажу, обездоленный столичный гость отправился писать заявление в правоохранительные органы. А стражи порядка после этого направились на поиски злоумышленника. Правда пока к результатам они не привели. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается.
ИСТОЧНИК KP.RU