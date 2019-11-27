14-летнего мальчика около года насиловал житель Волхова

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-27T11:18:56+03:00

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Полиция Ленинградской области совместно со следственным комитетом проверяет сведения об изнасиловании 14-летнего подростка в городе Волхов. Вечером во вторник, 26 ноября, 43-летняя местная жительница обвинила 35-летнего мужчину в сексуальном надругательстве над ее сыном. По словам женщины, насилие над ребенком происходило около года.

- В заявлении женщина указала, что с декабря 2018 по август 2019 годов в одной из квартир дома 1 по улице Дзержинского малознакомый ей мужчина совершал насильственные действия сексуального характера с ее сыном 2005 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Судя по обвинению, получается, что 35-летний мужчина начал насиловать мальчика, когда тому еще было 13 лет. В случае подтверждения слов матери ребенка, согласно уголовному кодексу, подозреваемому грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

На данный момент правоохранители приняли меры к розыску и задержанию мужчины для выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU