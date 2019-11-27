Петербуржцы идут пешком в аэропорт Пулково из-за жутких пробок

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-27T17:14:03+03:00

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Жуткие пробки сковали Петербург в среду, 27 ноября. Дороги максимально перегружены из-за ремонтных работ, большого количества аварий из-за гололеда, а также приезда в Северную столицу президента России. Горожанам, направляющимся в аэропорт, приходится пешком идти до Пулково.

- КАД стоит от ЗСД. Люди в аэропорт пешком идут. Ну, а я в спальнике отдыхаю, - рассказал о коллапсе на дороге водитель грузовика.

Судя по сервисам, мониторящим пробки в Петербурге, движение встало на протяжении около 5 километров от съезда с ЗСД на КАД на юге города, по кольцевой и далее на Пулковском и Московском шоссе. Машины практически не двигаются.

Согласно прогнозам, в 18:00 часам в Северной столице ожидаются восьмибалльные пробки. Посвободнее дороги станут только в 20:00. МЧС напоминает автомобилистам о том, что во время гололеда важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы добраться домой без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU