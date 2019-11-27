В Ленобласти готовятся к сильным снегопадам и выводят на дороги спецтехнику

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-27T17:15:05+03:00

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Синоптики прогнозируют сильные снегопады на территории Ленинградской области в ближайшие дни с 28 по 30 ноября. В связи с этим, дорожные службы уже перешли в режим повышенной готовности, чтобы своевременно очищать проезжие части от сугробов. На трассы регионального значения выведено максимальное количество спецтехники.

- Указание районным ДРСУ поступило от дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор». На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули. 25 мобильных метеостанций ведут круглосуточное наблюдение за состоянием проезжей части, - пишет «Мойка78».

Гидрометцентр региона прогнозирует в ближайшие дни очередной скачек температуры воздуха. Для борьбы с наледью и гололедом на асфальте, дорожники собираются использоваться солевые растворы.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Это позволит избежать множество ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU