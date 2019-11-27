В ЦПКиО Зеленогорска построят кинотеатр и дом творчества

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-27T17:44:51+03:00

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Курортный город Зеленогорск, население которого насчитывает около 12 тысяч человек, летом увеличивается минимум вдвое за счет отдыхающих. При этом и зимняя жизнь здесь не затихает. Однако кроме прогулок людям здесь делать особо нечего, ведь ни кинотеатра ни концертного зала тут не имеется. Администрация Курортного района решила несправедливость исправить и построить киноконцертный комплекс в Центральном парке культуры и отдыха.

- Сложившаяся ситуация не позволяет решать проблему организации досуга для детей и подростков. Мы приняли решение построить в Зеленогорске дом детского и юношеского творчества и киноцентр, - рассказала газете «Петербургский дневник» глава районной администрации Наталья Чечина.

Надо сказать, что идея строительства кинотеатра витала в воздухе давно, однако до реальных шагов дошло только сейчас. Средства на реализацию проекта скорее всего будут бюджетными, а появится комплекс на месте летней сцены зеленогорского ЦПКиО.

Постройка будет стилизована под здания конца XIX – начала XX века, чтобы не выбиваться из общего вида парка.

ИСТОЧНИК KP.RU