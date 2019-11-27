«Зенит» героически одолел «Лион» со счетом 2:0 и поднялся на вторую строчку своей группы в Лиге чемпионов

27 Нояб. 22:47 2019-11-28T11:17:30+03:00

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Петербургский «Зенит» героически победил «Лион» со счетом 2:0 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За сине-бело-голубых отличились Дзюба и Оздоев. Не последнюю роль в матче сыграл и Михаил Кержаков, блистательно защищавший ворота в день рождения своего брата Александра. Если первый тайм «Зенит» еще действовал активнее соперника и атаковал острее, то во второй половине встречи французы явно поддавили петербуржцев. Однако гол Магомеда Оздоева умерил пыл гостей.

- Рады, что победили. До последнего тура остаемся в борьбе за выход в плей-офф. По игре первый тайм был лучше. В начале второго мы слишком низко сели, но хорошо, что смогли забить второй мяч. «Лион» - хорошая команда, у них добротные исполнители, поэтому другого хода игры мы и не ждали, - кратко подвел итоги нервной встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

Эта победа позволила «Зениту» подняться на вторую строчку в группе G, заимев в активе 7 очков. Столько же набрал и «Лион», однако сине-бело-голубые располагаются выше французов по дополнительным показателям. Заключительный матч «Зенита» в Лиге чемпионов пройдет 10 декабря. В соперниках - «Бенфика». В случае победы сине-бело-голубые гарантируют себе участие в 1/8 финала престижного еврокубка весной.

ИСТОЧНИК KP.RU