2019-11-28T00:54:07+03:00
Происшествия

Мужчину за рулем «Рено» сразил сердечный приступ, а его авто выбросило в кювет на дороге в Ленобласти

Водителю иномарки было 57 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Предположительно, водитель скончался до ДТП из-за сердечного приступа. Фото: vk.com/dorinspbПредположительно, водитель скончался до ДТП из-за сердечного приступа. Фото: vk.com/dorinspb
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27 ноября около 14:23 в Волосовском районе Ленинградской области от сердечного приступа погиб водитель «Рено». После внезапной смерти мужчины машина какое-то время продолжала движение и после съехала в кювет, врезавшись в дерево. Страшное происшествие произошло на 30 километре автодороги «Жабино - Губаницы - Волосово - Реполка».

- Установлено, что водитель иномарки точно погиб до аварии. Предположительно, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Погибшему мужчине было 57 лет. По данному факту пока проводится проверка. Родственникам водителя сообщили о трагедии, - рассказали «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Машина чудом не влетела в жилой деревянный домик. Фото: vk.com/dorinspb

Машина чудом не влетела в жилой деревянный домик. Фото: vk.com/dorinspb

В результате ДТП на дорогу свалилось крупное дерево. Помимо инспекторов ГИБДД и врачей скорой помощи на месте работали спасатели МЧС, ликвидировавшие последствия аварии. Судя по фото, машина чудом не улетела в жилой деревянный домик неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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