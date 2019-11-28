Петербуржцев просят помочь медведям, которым нужны яблоки и груши

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-28T09:36:34+03:00

Косолапым не хватает еды, в спячку на зиму отправились не все

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Жителей Петербурга просят помочь медведям пропитанием на зиму. В центре помощи диким животным «Велес», содержится более 15 косолапых и не все из них отправляются в спячку. В связи с этим, пропитания надо много, поэтому в четверг, 28 ноября, зоозащитники обратились к жителям города с просьбой помочь животным яблоками и грушами.

- Совсем нет яблок и груш. Они очень нужны для кормления наших медведей. В среднем, взрослому медведю в день необходимо два ведра фруктов, - рассказали в «Велесе».

Также и для других животных очень нужна морковь, запас которой почти закончилась в центре. Принимают активисты любую – мытую и не мытую, так как десятки килограммов этих овощей идут на кормление многих питомцев.

- Учитывая текущие погодные условия, очень нужны ледорубы и ломы. Сегодня сломался последний имевшийся в центре ледоруб. Заранее спасибо за помощь, поддержку и неравнодушие, - обратились за помощью зоозащитники.

Центр «Велес» много лет уже помогает диким животным Петербурга, Ленобласти и других регионов, попавших в беду. Многих питомцев лечат, восстанавливают и отпускают обратно на волю. Но некоторые остаются жить в центре под присмотром любящих их людей.

ИСТОЧНИК KP.RU