Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-28T11:02:12+03:00

В Ленобласти будут судить приезжих, которые изнасиловали 70-летнюю пенсионерку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На пенсионерку напали у садоводства в Выборгском районе Ленобласти, когда она собирала хворост в лесу

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Следователи СК России по Ленинградской области завершили разбирательство в обстоятельствах шокирующего по своей сути дела об изнасиловании 70-летней пенсионерки. В преступлении, которое произошло весной 2019 года, обвиняют двух приезжих из Средней Азии.

- По версии следствия, днем 23 мая 2019 года обвиняемые, находясь в лесополосе в районе садоводства «Скиф» поселка Горьковское Выборгского района напали на пожилую женщину, собиравшую хворост. Злоумышленники избили ее, после чего оттащили вглубь леса и изнасиловали, - сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Позднее пострадавшая смогла сообщить о происшествии в полицию, а стражи порядка вскоре задержали двух подозреваемых. Ими оказались 21 и 22-летний уроженцы среднеазиатского государства, находившиеся в Ленобласти на заработках.

Оба были арестованы, а теперь их дело готово к передаче в суд. По статье за групповое изнасилование им грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU