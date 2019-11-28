2019-11-28T12:17:09+03:00
Происшествия

Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге

Человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте на станции Кушелевка
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге электричка насмерть сбила пешеходаВ Петербурге электричка насмерть сбила пешеходаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Петербурге на железной дороге произошла трагедия. Утром в четверг, 28 ноября, в городе, на станции Кушелевка, которая находится между Полюстровским проспектом и Политехнической улицей, электричка сбила человека. Пешеход переходил рельсы, не смотря по сторонам. К тому же, в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

- Видимо в капюшоне и наушниках шел, - предположили очевидцы произошедшего.

Однако петербуржцы, знающие эту станцию, отметили, что из-за шума от грузовых составов плохо слышно, как ездят электрички и звенят предупреждающие сигналы.

- На Кушелевке электричка реально тихо подкрадывается, при этом из-за, припаркованных составов, ни пешеход не видит электричку, ни машинист пешехода. Только вчера звонил в РЖД с просьбой урегулировать этот вопрос, а сегодня труп на станции, - отметил местный житель.

С трагическим случаем предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. Сообщений о задержке движения на Октябрьской железной дороге не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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