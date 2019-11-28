В Петербурге ученые лазером чистят и восстанавливают памятники

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-28T15:51:57+03:00

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Лазер - это не только оружие из фантастических фильмов, но еще и современный, технологичный способ сохранить, восстановить или создать объекты культурного наследия. С помощью прирученного луча в Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» уже 14 лет чистят скульптуры и делают их 3D-модели.

- Имея такой архив, мы при необходимости можем реконструировать поврежденные или утраченные памятники, их отдельные детали, - рассказал газете «Петербургский дневник» профессора кафедры фотоники ЛЭТИ Вадим Парфенов.

Так удалось воссоздать копию статуи «Ева у источника» их Петергофа, уничтоженную в годы войны. Мужей британского Бристоля прислал снимки оригинала и при помощи лазера была сделана трехмерная модель, на основе которой изготовили скульптуру.

Сейчас, со словам ученого, в мире идет активная «паспортизация» культурных объектов, что позволит восстановить утраченное в случае ЧП, как пожар в Нотр-Дам де Пари, к примеру.

Но не забыто и основное для ученых направление - очистка лазером скульптур. Она позволяет избежать воздействия щеток на материал. 45 статуй из Летнего сада, надгробий Александро-Невской лавры и т.д. очистились таким бережным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU