2019-11-28T15:51:57+03:00
Общество

В Петербурге ученые лазером чистят и восстанавливают памятники

Благодаря специалистам ЛЭТИ новую жизнь получили десятки скульптур
Петр КИБЕР
Поделиться:
Лазер позволяет бережно очистить скульптуры. Фото: из архива В.Парфенова / "Петербургский дневник"Лазер позволяет бережно очистить скульптуры. Фото: из архива В.Парфенова / "Петербургский дневник"
Изменить размер текста:

Лазер - это не только оружие из фантастических фильмов, но еще и современный, технологичный способ сохранить, восстановить или создать объекты культурного наследия. С помощью прирученного луча в Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» уже 14 лет чистят скульптуры и делают их 3D-модели.

- Имея такой архив, мы при необходимости можем реконструировать поврежденные или утраченные памятники, их отдельные детали, - рассказал газете «Петербургский дневник» профессора кафедры фотоники ЛЭТИ Вадим Парфенов.

Так удалось воссоздать копию статуи «Ева у источника» их Петергофа, уничтоженную в годы войны. Мужей британского Бристоля прислал снимки оригинала и при помощи лазера была сделана трехмерная модель, на основе которой изготовили скульптуру.

Сейчас, со словам ученого, в мире идет активная «паспортизация» культурных объектов, что позволит восстановить утраченное в случае ЧП, как пожар в Нотр-Дам де Пари, к примеру.

Но не забыто и основное для ученых направление - очистка лазером скульптур. Она позволяет избежать воздействия щеток на материал. 45 статуй из Летнего сада, надгробий Александро-Невской лавры и т.д. очистились таким бережным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередного контрабандиста с чемоданом сигарет поймали на Выборгской таможне
Петербуржцам напомнили об их правах в день распродажи «Черная пятница»
В Петербург привезли 24 тонны мандаринов с личинками насекомых
В Петербурге на зиму закупили 100 тысяч тонн соли
Уникальный центр подготовки собак-помощников для инвалидов откроют в Петербурге
Инспектор надзора «Крестов» задержан с наркотиками для заключенных
Пьяный мужчина с ребенком на руках избил женщину-полицейского в Ленобласти
Все символы Победы в Петербурге обновят до апреля 2020 года
За компанию с городским судом, в Петербурге заминировали Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды
Канал Грибоедова, Казанскую и Гороховую улицы закроют для проезда автомобилей до апреля 2020 года
«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»
В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток
Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей
Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей
Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга
Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе
Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино
МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе
Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте
За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения
Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге
В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика
Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем