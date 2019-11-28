2019-11-28T16:06:07+03:00
Общество

Уникальный центр подготовки собак-помощников для инвалидов откроют в Петербурге

Проектом занимается горожанин Максим Сорокин, который сам передвигается в коляске
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец создает центр подготовки собак-помощников для инвалидов / Фото: Собака-помощник (service dog)Петербуржец создает центр подготовки собак-помощников для инвалидов / Фото: Собака-помощник (service dog)
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В ближайшем будущем в Петербурге заработает уникальный центр по подготовке собак-помощников для людей с ограниченными возможностями. Проектом занимается местный житель Максим Сорокин, который сам передвигается в инвалидном кресле. Шесть лет назад петербуржец попал в аварию из-за которой оказался прикован к коляске. Последние три года он неразлучен с немецкой овчаркой по кличке Барт, который сопровождает мужчину на прогулках и приносит ему вещи.

- Я связывался с различными организациями: у нас занимаются только подготовкой собак-поводырей для людей с ограничением по зрению и есть еще собаки для канистерапии. Собак-помощников для инвалидов не по зрению, к сожалению, в России никто не обучает, - пояснил Максим «Невским новостям».

Петербуржец отметил преимущества партнерства с хвостатым другом – это не только физическая помощь, но и близкий друг и компаньон. В России большинство специалистов просто не знают, как готовить собак для таких задач. Для этого Максим стремится открыть центр и сформировать вместе с кинологами программу и методики по работе с четвероногими.

- В нашем проекте есть несколько собак, которые конкретно оказывают помощь людям с инвалидностью. Также есть другие собаки, которые живут в обычных семьях. Мы их не будем никому передавать, на них нарабатываются методики обучения. Со следующего года мы планируем взять двух-трех щенков, чтобы готовить их под конкретных людей, - рассказал Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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