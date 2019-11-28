В Петербурге на зиму закупили 100 тысяч тонн соли

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-28T16:30:47+03:00

В Петербурге закупили по 100 тысяч тонн соли и песка для борьбы со снегом и наледью зимой Фото: Артем КИЛЬКИН

Это в пять раз больше реагентов, чем было использовано год назад

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Смольный готовит Петербург к зиме. В этом сезоне для обработки дорог и тротуаров Северной столицы было закуплено 100 тысяч тонн соли. После прошлой снежной зимы, которая создала настоящий коллапс в городе, правительство приобрело в пять раз больше реагентов, чем в минувший сезон.

- Кроме соли на зиму для обеспечения безопасности на улицах Петербурга закуплено 100 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонны гранитной крошки, - отметил председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин на заседании в Законодательном Собрании.

Также установлен порядок перекрытия улиц на сутки для уборки снега. Более чем на тысячи адресах появятся знаки запрета парковки. В том числе, продолжаются работы по переоборудованию кровель по программе «холодный чердак».

Комитет провел работу над ошибками прошлого года и принял решение возложить на управляющие компании обязанность по уборке территории после сбрасывания наледи с крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU