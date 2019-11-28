С улиц Петербурга вывезли автолавки с выпечкой, мобильные кофейни и шиномонтажки
Очередной рейд по улицам Петербурга провели сотрудники городского комитета по контролю за имуществом (ККИ). В этот раз их целью были передвижные объекты торговли. Простыми словами - автолавки с выпечкой, кофе и прочим.
- В результате проведенных мероприятий в Центральном районе была изъята кофемашина и микроавтобус, где продавали страховки; в Невском районе изъяты три автолавки по реализации хлебобулочной продукции, - сообщает пресс-служба ККИ, которая отмечает, что в своей работе ориентируется на обращения и пожелания граждан.
Кроме «каблучка» с кофе и прочих «Газелей», на спецстоянку на эвакуаторе отправились две передвижных шиномонтажки, грузовичок с продуктами, еще одна машина где продавали страховки и прицеп на колесах с выпечкой из Ломоносова.
На всех владельцев бизнеса составили административные акты за продажу товаров в неустановленных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU