2019-11-29T00:04:27+03:00
Общество

Горожане боятся опасной плесени в одном из супермаркетов Невского района

Черная плесень покрывает весь потолок над полками с детским питанием
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Плесень пугает покупателей уже второй месяц. Фото: vk.com/spb_todayПлесень пугает покупателей уже второй месяц. Фото: vk.com/spb_today
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Жители Невского района жалуются на вездесущую плесень, которая царствует в одном из местных супермаркетов. Сомнительный магазин располагается на втором Рабфаковском переулке. Очевидцы сообщают, что в торговом зале супермаркета на протяжении двух месяцев с потолка капает что-то непонятное да и повсюду смердит канализацией.

- Из-за повышенной влажности образовалась черная плесень. Проблема в том, что она покрывает потолочные плитки над полками с детским питанием. При этом жители дома, где расположен супермаркет, отметили, что проверки Роспотребнадзора у них уже были, однако никакого результата они не принесли, - пишет Peterburg2.

Фотографии опасной плесени появились в сообществе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». В комментариях к ним жильцы дома с супермаркетом негодуют, что из-за влажности в одной из парадных образуется пар. Некоторые люди даже не могут разглядеть замочные скважины своих дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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