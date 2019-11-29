В Петербурге в надежно запертом подвале продуктового магазина нашли замурованный голый труп

СЕГОДНЯ 01:57 2019-11-29T01:57:35+03:00

Мужчина попросту не мог выбраться из подвала с дверью на магнитном замке. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В подвале продуктового магазина «Магнит» на Новочеркасском проспекте в Петербурге нашли голый гнилой труп. Страшную находку обнаружил сотрудник службы безопасности торговой точки. Особенно его напугал тот факт, что в подвальное помещение можно попасть лишь через надежную дверь на магнитном замке.

- Ключи от двери имеются только у сотрудников магазина. Никаких окон в подвале нет. Посторонние внутрь просто не могли бы проникнуть. Однако там периодически работали сантехники и электрики, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рядом с разлагающимся трупом мужчины лежали куртка, штаны и кроссовки. Как именно он оказался в подвале, как долго там находился и зачем разделся – пока неизвестно. Его личность сейчас устанавливают. Известно, что погибшему примерно 40 лет и он ростом около 170-175 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU