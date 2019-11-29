На черной лестнице многоэтажки в Мурино найден труп женщины с пробитой головой

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-29T11:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В подъезде жилой многоэтажки в Мурино местный житель наткнулся на жуткую находку, спускаясь по пожарной лестнице. На десятом этаже он увидел мертвую женщину с пробитой головой, рядом с ней валялась сумка с продуктами. В испуге, 29-летний мужчина сразу же позвонил в полицию.

- По сообщению местного жителя, в 5-м подъезде дома 13 по бульвару Менделеева лежал труп женщины. При выяснении стало ясно, что это 51-летняя местная жительница, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Лицо женщины было все изувечено и в крови, на голове зияла большая гематома. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Полицейские осмотрели место преступления и изъяли записи из камер наблюдения, установленных на входе в парадную и в лифте. По ним они установили подозреваемого – мужчину среднего телосложения в синей куртке, серых, спортивных штанах и светло-коричневых ботинках. Сейчас его разыскивают по области.

ИСТОЧНИК KP.RU