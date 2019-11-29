Хакер в лыжной маске пытался взломать банкомат, но не смог

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-29T11:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Хитроумного специалиста с прибором и в лыжной маске ищут сотрудники полиции Кировского района Санкт-Петербурга. Именно такой персонаж в ночь на четверг проник в помещение одного из коммерческих банков на проспекте Стачек и попытался вскрыть банкомат.

- Утром 28 ноября в дежурную часть поступило сообщение от работников банка, расположенного на первом этаже шестиэтажного жилого дома Стачек, 94. Они сообщили о том, что неизвестный преступник подключил дополнительное электронное оборудование к банкомату, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов оперативники установили, что некий хакер решил достать деньги из аппарата, но не взрывая его, как делают некоторые грабители, а просто заставить банкомат выдать деньги добровольно. Подобные случаи уже были, но в этот раз что-то пошло не так и злоумышленник ушел несолоно хлебавши.

Впрочем, от ответственности его это не избавит. Из примет хакера: рост 165-170 см, пуховик, джинсы и лыжная маска на голове.

ИСТОЧНИК KP.RU