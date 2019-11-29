2019-11-29T12:22:17+03:00
Происшествия

Первые жертвы гололеда появились в Петербурге

В Купчино пострадали две женщины и один мужчина
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появились первые пострадавшие от гололедаВ Петербурге появились первые пострадавшие от гололедаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербурге появились первые жертвы гололеда. Как показала практика, самые скользкие дороги оказались во Фрунзенском районе. Все трое пострадавших утром в четверг, 28 ноября, шли именно по улицам Купчино и оказались в больницах.

- Первой в больницу попала 79-летняя женщина. Старушка поскользнулась возле дома 3, корпус 1, на Моравском переулке. В итоге она сломала шейку правой бедренной кости и находится в приемном покое в удовлетворительном состоянии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В 10:30 часов четверга, 28 ноября, гололед стал причиной травм 48-летней женщины. Она упала возле дома 114 на Бухарестской улице, поломав лодыжку и повредив связки левого голеностопа.

Тем же утром на той же улице у дома 30 поскользнулся 56-летний мужчина. В НИИ скорой помощи у него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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