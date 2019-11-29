2019-11-29T12:59:55+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Богатырском пострадали три человека, включая ребенка

Всех госпитализировали в больницу с различными травмами
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Три человека пострадали в массовой аварии на Богатырском проспектеТри человека пострадали в массовой аварии на Богатырском проспектеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На перекрестке улицы Сизова и Богатырского проспекта в Приморском районе Петербурга произошла жесткая авария. Во время утренней пробки, около 10 утра в пятницу, 29 ноября, не поделили дорогу минивэн «Хонда», «Шкода Кодиак» и «Ларгус». В результате массового столкновения, микроавтобус сильно пострадал, а три человека, включая 10-летнего ребенка, получили травмы.

- Водитель «Хонда», 47-летний мужчина спешил проскочить перекресток и столкнулся с двумя автомобилями. «Шкода» въехала ему в левый бок, из-за чего пострадали три пассажира минивэна, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

В результате массовой аварии, троим понадобилась медицинская помощь. Скорая госпитализировала 10-летнего ребенка, а также 27-ми и 42-летнего пассажиров с травмами легкой и средней степени тяжести.

Сейчас по факту аварии проводится проверка для установления причин ДТП. На пересечении Сизова и Богатырского образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воскресенье матч «Зенита» перекроет движение в Петербурге
Бывший главный режиссер Новой сцены Александринки возглавит Пермский театр оперы и балета
Продажи новых авто в Петербурге падают, но китайских - растут
Пьяный петербуржец избил фельдшера скорой помощи, который приехал его спасать
Первые жертвы гололеда появились в Петербурге
Из-за вчерашних минирований судов было эвакуировано 1329 человек
Депутаты ЗакСа поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям
Хакер в лыжной маске пытался взломать банкомат, но не смог
На черной лестнице многоэтажки в Мурино найден труп женщины с пробитой головой
Лебедь, спасенный с замерзшего озера в Карелии, умер на руках ветеринаров
Полиция поймала рецидивиста, укравшего ящик с пожертвованиями из храма Пресвятой Богородицы в Ленобласти
Полиция нашла поджигателей исторического особняка в Старой Ладоге
В Пулково на 11 часов задерживается рейс в Воронеж
Полиция поймала, прятавшегося мужчину во дворах на Удельной, подозреваемого в убийстве
Более 1,4 тысяч туристов не пустили в Петербург по электронным визам
В Петербурге спасли собаку, двое суток сидевшую в запертой машине
Окровавленный мужчина бросался на машины в центре Петербурга в поисках помощи
В Петербурге в надежно запертом подвале продуктового магазина нашли замурованный голый труп
Прокуратура Ленобласти заблокировала доступ к сайтам с уроками зацепинга
Полиция задержала посетителя «Крестов», желавшего накормить заключенного родственника котлетой с гашишем
Горожане боятся опасной плесени в одном из супермаркетов Невского района
В Фонд капремонта Петербурга нагрянули силовики с обысками