В массовом ДТП на Богатырском пострадали три человека, включая ребенка

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-29T12:59:55+03:00

Три человека пострадали в массовой аварии на Богатырском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Всех госпитализировали в больницу с различными травмами

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На перекрестке улицы Сизова и Богатырского проспекта в Приморском районе Петербурга произошла жесткая авария. Во время утренней пробки, около 10 утра в пятницу, 29 ноября, не поделили дорогу минивэн «Хонда», «Шкода Кодиак» и «Ларгус». В результате массового столкновения, микроавтобус сильно пострадал, а три человека, включая 10-летнего ребенка, получили травмы.

- Водитель «Хонда», 47-летний мужчина спешил проскочить перекресток и столкнулся с двумя автомобилями. «Шкода» въехала ему в левый бок, из-за чего пострадали три пассажира минивэна, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

В результате массовой аварии, троим понадобилась медицинская помощь. Скорая госпитализировала 10-летнего ребенка, а также 27-ми и 42-летнего пассажиров с травмами легкой и средней степени тяжести.

Сейчас по факту аварии проводится проверка для установления причин ДТП. На пересечении Сизова и Богатырского образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU