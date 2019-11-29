Бывший главный режиссер Новой сцены Александринки возглавит Пермский театр оперы и балета

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-29T13:31:56+03:00

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Лауреат премии «Золотая Маска», а также бывший главный режиссер Новой сцены Александринского театра Санкт-Петербурга Марат Гацалов переезжает в Пермь. Здесь он будет руководить труппой местного театра оперы и балета.

- Марат Гацалов — яркая и содержательная фигура в мире театра. Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссеров, - приводит слова гендиректора театра Андрея Борисова пресс-служба культурного учреждения.

В новой должности петербургский режиссер начнет работать с 1 декабря. А причиной его приглашения в Пермь стало развитие театра оперы и балета, в котором собираются открывать вторую сцену и увеличивать репертуар.

В ведении нового главрежа будет кастинг приглашенных режиссеров, а также создание единого эстетического поля театра и формирование репертуарной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU