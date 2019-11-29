2019-11-29T14:02:39+03:00
Звезды

Прокуратура нашла нарушения в мастерской скульптора Аникукшина

Несколько изваяний, считающиеся ценностью, хранились без спецмаркировки
Петр КИБЕР
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В музее-мастерской скульптора Михаила Аникушина нашли бесхлзные, но ценные экспонаты. Фото: Фото: Галина Чернявская / vk.com/sculptorstudioВ музее-мастерской скульптора Михаила Аникушина нашли бесхлзные, но ценные экспонаты. Фото: Фото: Галина Чернявская / vk.com/sculptorstudio
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Прокуратура Петроградского района нашла потенциальную возможность пропажи произведений искусства, которые хранились в мастерской скульптора Михаила Аникушина, которая является филиалом Государственного музей городской скульптуры.

- В ходе осмотра экспонатов выявлено отсутствие идентификационных номеров (учетных обозначений), что является нарушением порядка и форм учета музейных ценностей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Другими словами, ценные скульптуры хранились без учета. Пропади они и никогда не докажешь, что где лежало. А пропадать было чему. Проверка показала, что в музее хранятся произведения Михаила Аникушина, : бюст мужчины 1951 года; бюст дважды Героя Социалистического труда Бориса Жукова1977 года; фрагмент монумента «Героическим защитникам Ленинграда» из двух фигур литейщиц, выполненный их пластилина в 1973 году.

Прокурорские работники указали директору музея на нарушения поручили все исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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