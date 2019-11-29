Отделение почты нового формата открылось в Кудрово

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-29T14:43:27+03:00

Чаще всего жителям Ленобласти приходят посылки по интернет-заказам

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В городе Кудрово Ленинградской области открылось отделение почты нового формата. В его помещении сразу за спинами операторов размещены специальные стеллажи адресного хранения, что позволяет значительно сократить время обслуживания клиентов при получении посылки. Посмотреть на новое отделение в пятницу, 29 ноября, приехали губернатор региона Александр Дрозденко, члены правительства и управляющие почты.

- Мы долгое время совместно с правительством области прорабатывали вопрос открытия еще одного отделения в Кудрово. И очень рады, что благодаря сотрудничеству с органами власти у жителей района появилась возможность получать почтовые и финансовые услуги в новом, комфортном отделении, - заявил директор управления Почты России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Клиентам нового отделения доступен весь перечень почтовых услуг: здесь можно получать и отправлять письма, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств и оплатить коммунальные платежи. Отмечается, что жители Кудрово чаще всего пользуются почтой для получения посылок по интернет-заказам.

Также на большой площади отделения разместилась выкладка различных товаров: косметики, сувениров, брендированной продукции, печатной прессы, журналов и книг.

ИСТОЧНИК KP.RU