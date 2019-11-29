Стали известны районы Петербурга с самой отравленной почвой
В Петербурге проверили почту на уровень загрязнения. Комитет по природопользованию города в пятницу, 29 ноября, выяснил, что большая часть проб на содержание химических веществ в разных районах города попали в категорию опасных. Исследование проводилось специалистами компании «ТехноТерра», которое обошлось в 2,2 миллионов рублей.
- Для проверки было взято 128 проб в жилых районах и промзонах. Из них только три оказались с пометкой «чистая», 85 попали в категорию «чрезвычайно опасно», - пишет «Мойка78».
По данным экспертизы, в почве отмечается повышенный уровень содержания бензопирена, меди, кадмия, свинца и цинка, также нефтепродуктов. В земле Приморского и Фрунзенского районов находится никель.
Самое большое количество тяжелых металлов в почве оказалось в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. В основном загрязнение происходит от поездов и автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU