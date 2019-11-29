Стали известны районы Петербурга с самой отравленной почвой

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-29T15:20:29+03:00

Из 128 проб земли только три оказались чистыми

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В Петербурге проверили почту на уровень загрязнения. Комитет по природопользованию города в пятницу, 29 ноября, выяснил, что большая часть проб на содержание химических веществ в разных районах города попали в категорию опасных. Исследование проводилось специалистами компании «ТехноТерра», которое обошлось в 2,2 миллионов рублей.

- Для проверки было взято 128 проб в жилых районах и промзонах. Из них только три оказались с пометкой «чистая», 85 попали в категорию «чрезвычайно опасно», - пишет «Мойка78».

По данным экспертизы, в почве отмечается повышенный уровень содержания бензопирена, меди, кадмия, свинца и цинка, также нефтепродуктов. В земле Приморского и Фрунзенского районов находится никель.

Самое большое количество тяжелых металлов в почве оказалось в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. В основном загрязнение происходит от поездов и автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU