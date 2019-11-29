2019-11-29T17:33:40+03:00
Общество

Вход в метро «Площадь Восстания» ограничили из-за наплыва пассажиров

Изменения режима работы коснулись второго вестибюля станции
Петр КИБЕР
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Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничили из-за "черной пятницы".Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничили из-за "черной пятницы".Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ажиотаж, случившийся в вечерний пятничный час пик привел к ограничениям в работе второго вестибюля метро «Площадь Восстания». Двери станции пришлось немного прикрыть, в противном случае толпа бы их просто снесла.

- С 17:06 вестибюль 2 ст. «Площадь Восстания» работает с ограничением на вход из-за большого количества пассажиров, - сообщает пресс-служба петербургской подземки в своем телеграм-канале.

Сотрудники метрополитена предполагают, что наплыв связан с днем распродаж - «черной пятницей», когда любители шоппинга после трудовой недели направились в центр Петербурга поближе к крупным торговым центрам. Рядом с площадью Восстания квартируют два из них - «Галерея» и «Стокманн».

Когда ограничения снимут, пока не сообщается, но жителям и гостям Северной столицы стоит принимать в расчет ситуацию и, по возможности, пользоваться другими станциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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