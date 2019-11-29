Вход в метро «Площадь Восстания» ограничили из-за наплыва пассажиров
Ажиотаж, случившийся в вечерний пятничный час пик привел к ограничениям в работе второго вестибюля метро «Площадь Восстания». Двери станции пришлось немного прикрыть, в противном случае толпа бы их просто снесла.
- С 17:06 вестибюль 2 ст. «Площадь Восстания» работает с ограничением на вход из-за большого количества пассажиров, - сообщает пресс-служба петербургской подземки в своем телеграм-канале.
Сотрудники метрополитена предполагают, что наплыв связан с днем распродаж - «черной пятницей», когда любители шоппинга после трудовой недели направились в центр Петербурга поближе к крупным торговым центрам. Рядом с площадью Восстания квартируют два из них - «Галерея» и «Стокманн».
Когда ограничения снимут, пока не сообщается, но жителям и гостям Северной столицы стоит принимать в расчет ситуацию и, по возможности, пользоваться другими станциями.
ИСТОЧНИК KP.RU