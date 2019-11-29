В центре Петербурга снесли новогодние ярмарочные домики
Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес новогоднюю ярмарку, которая находилась на Новгородской улице близ пересечения с 10-й Советской улицей. Оказалось, что торговые домики, тент летнего кафе, различные заборы и прочие красивые элементы благоустройства находятся на земле незаконно.
- Участок площадью 650 кв.м. самовольный. Владелец домиков не подписывал с городом никаких договоров на использование данной территории. По закону он занимает лишь смежную землю, где находится и функционирует ресторан, - сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.
Нарушителю грозит административная ответственность. Фото: gov.spb.ru
Добровольно убирать ярмарочные сооружения не стали, поэтому всю нелегальную красоту пришлось сносить силой. Сейчас нарушителю грозит административная ответственность по статье за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU