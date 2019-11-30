2019-11-30T11:17:57+03:00
Звезды

Британский институт кино включил фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде в топ-50 лучших лент 2019 года

«Дылда» Кантемира Балагова обогнала такие хиты как «Джокер», «Фаворитка» и «Наркокурьер»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Дылды" расположилась на 21-м месте престижного рейтинга. Фото: bfi.org.uk"Дылды" расположилась на 21-м месте престижного рейтинга. Фото: bfi.org.uk
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Британский институт кино (BFI) включил в свой престижный рейтинг 50-ти лучших фильмов года российскую картину «Дылда» Кантемира Балагова, рассказывающую историю двух женщин-фронтовичек в послевоенном Ленинграде.

- В режиссуре присутствует глубокая и открытая поэзия, а рассказ постановщика безупречен по своей сдержанности и деликатности... Психологическая острота выделяет Балагова как ценного художника, - приводят высказывания критиков про «Дылду» на официальном сайте BFI.

В топ-50 лучших фильмов года лента Балагова заняла 21-ю строчку, обойдя такие хиты как «Наркокурьер» легендарного Клинта Иствуда, «Джокер» Тодда Филлипса и «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса.

Напомним, ранее «Дылда» получила главную награду на фестивале в Женеве. Также фильм претендует на «Оскар». Но пока что итоговая пятерка претендентов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» еще неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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