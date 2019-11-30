В Красном Селе заметили малышей, гуляющих в одиночестве по льду озера

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-30T14:17:46+03:00

Поблизости с малышами находились и горе-родители, однако они оставили детей без должного присмотра

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Жители Красного Села обсуждают в соцсетях фотографии малышей, которые гуляют по опасному льду местного озера со своими родителями и даже самостоятельно без присмотра. Многие петербуржцы осудили действия взрослых, напоминая, что в городе действует запрет на выход на замерзшие водоемы с 15 ноября по 15 января следующего года. Свои обеспокоенные сообщения они писали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

- У таких родителей надо забирать детей! Фотограф, вы лучше прогнали бы детей со льда или сделали бы замечание тем гадам, что их сопровождали. Простите, но я не знаю как их назвать иначе.

- Если я не ошибаюсь, то в Гатчине ребенок утонул зимой прошлой, у меня тоже в школе два одноклассника пошли на озеро и не вернулись. Вы своими детьми ради чего рискуете?

В ответ на гневные восклицания, за родителей заступились местные рыбаки. Они уверены, что лед на озере достаточно крепкий, поскольку намерили его 10-сантиметровую толщину совсем недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU