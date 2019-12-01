За стрельбу из автомата в петербургском кафе арестовали грузина, ранее осужденного за похищение человека

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-01T10:33:53+03:00

В суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину

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Вечеринка в кафе на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга закончилась для гостей поездкой в отделение полиции. Поводом стал дебош, который устроил один из посетителей еще два месяца назад. В ночь на 1 октября 32-летний мужчина открыл стрельбу из автомата. Оружие он высунул в окно и сделал несколько выстрелов. Запись с камер видеонаблюдения попала к оперативникам. После инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

- Было установлено, что стрельба велась из выхолощенного оружия, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Уроженец Грузии был задержан в том же самом заведении Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской.

Выяснилось, что раньше стрелок уже был осужден за похищение и мошенничество. Днем 30 ноября мужчину арестовали.

- Гусейнов просил любую другую меру, - уточнили в пресс-службе судов Петербурга. – Он раскаялся и полностью признал вину.

Невский районный суд отправил подозреваемого под стражу на месяц, до 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU