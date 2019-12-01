В Петербурге начали сносить корпуса предприятия «Буревестник», построенные в советское время

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-01T14:18:43+03:00

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В Петербурге начали сносить корпуса бывшего научно-производственного предприятия «Буревестник». Они были построены в советское время – в 1972 году. Там разместились инженерные лаборатории и другие отделы предприятия, которое исследует, разрабатывает и производит рентгеновскую аппаратуру для промышленных и научных целей. Также среди задач «Буревестника» - горнодобывающая и алмазная промышленность.

В июле 2018 года для компании завершилась целая эпоха. Она переехала на новую площадку. Инновационный центр "Буревестник" разместился в современном производственном здании на улице Летчика Паршина.

Площадь старого участка на Малоохтинском проспекте, которую занимала организация, составляет около 4,4 га. Планируется, что теперь территорию отдадут под жилую застройку. Там хотят возвести восемь корпусов, паркинг и детский сад. Работы должны завершиться в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU