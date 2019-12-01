2019-12-01T16:08:44+03:00
Общество

Депутаты Петербурга отметили юбилей ЗакСа на футбольном поле

14 декабря петербургскому парламенту исполнится 25 лет
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Парламентарии отметили юбилей ЗакСа. Фото: assembly.spb.ru.Парламентарии отметили юбилей ЗакСа. Фото: assembly.spb.ru.
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Законодательное собрание Петербурга оригинально отметило свое 25-летие. Парламентарии провели международный товарищеский матч по футболу.

1 декабря на спортивной площадке встретились сборные команды Законодательного Собрания и зарубежных студентов, обучающихся в вузах Северной столицы. Среди тех, кто играли за петербургский парламент были председатель комитета по законодательству Денис Четырбок и заместитель председателя комитета по законодательству Дмитрий Тугов.

Приветствовал участников Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Это был призыв заниматься спортом. Прежде всего, к молодежи. Вы сами видите, сколько юношей и девушек собрала сегодняшняя встреча, - отметил он. - Вы видите, с какой энергией они играют и болеют за тех, кто вышел на поле. Так формируется понимание коллектива, чувства локтя, формируется характер.

Встреча закончилась вничью, со счетом 2:2.

СПРАВКА

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отметит 25-летний юбилей своей деятельности 14 декабря 2019 года. Именно в этот день в 1994 году прошло первое заседание в Мариинском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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