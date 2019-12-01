2019-12-01T18:31:08+03:00
Общество

Начало рабочей недели в Петербурге будет снежным

На дорогах ожидается гололедица
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Зима в Петербурге началась со снегопада.Зима в Петербурге началась со снегопада.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вместе с декабрем в Петербург пришла настоящая зима. Снегопад начался около полудня 1 декабря и шел почти весь день. Социальные сети заполонили фотографии запорошенных улиц и снежинок. Бороться со стихией отправили снегоуборочную технику. Задача для них – не допустить коллапса, произошедшего в городе в прошлом году.

Ближайшие дни будут для коммунальщиков хлопотными. По сообщению синоптиков, снег продолжит идти и в начале рабочей недели. В понедельник, 2 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Ночью и утром снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1..-3 градуса, днем 0...-2, - сообщают в Северо-западном ЦГМС Росгидромета.

Во вторник в Петербурге немного похолодает. Столбик термометра опустится до -5. При этом осадков практически не ожидается. Вернется снег в среду. Все эти дни на дорогах будет гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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