2019-12-01T21:56:54+03:00
Спорт

Форвард «Зенита» Артем Дзюба призвал болельщиков «Спартака» хрюкать

Его не волнуют оскорбления сектантов и фашистов
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Артем Дзюба прокомментировал победу над Спартаком 1 декабря 2019 года.Артем Дзюба прокомментировал победу над Спартаком 1 декабря 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Матч между «Зенитом» и «Спартаком» 1 декабря 2019 года завершился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Главным героем матча стал капитан петербуржцев Артем Дзюба. Именно после его удара головой в первом тайме рикошетом от спартаковца Кутепова был забит единственный мяч в этой встрече.

Правда, саму игру Дзюба комментировать отказался. После поединка в Санкт-Петербурге Артем не стал отвечать на вопросы журналистов.

- Комментарий к матчу? Нет, нет, спасибо, - сказал футболист. - Остальные пусть на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам. Что гол на Кутепова записали, не обидно. Главное - победа.

Зенит - Спартак 1.12.2019 (РПЛ). Спартак попал в штангу!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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