В Мурино башенный кран упал на строящийся дом

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-02T08:41:59+03:00

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Грохот с скрежет напугали жителей областного города Мурино вечером 1 декабря. Причиной беспокойства горожан стал башенный кран, завалившийся прямо на строящийся дом. ЧП произошло на площадке одного из возводимых жилых комплексов.

- В Мурино башенный кран упал на стройку, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Судя по кадрам, которые сняли сами рабочие, строительный кран упал прямо на корпус возводимой многоэтажки и перегнулся через нее, ткнувшись стрелой в землю с другой стороны.

Официальных данных по пострадавшим нет, но судя по всему все обошлось. Кран упал вечером воскресенья, когда на стройплощадке было немного народа. Самого крановщика в кабине не было.

Однако «под раздачу» едва не попал водитель грузовика, стоявший с другой стороны строящегося корпуса. От упавшей на землю стрелы крана до кабины его авто оказалось всего 14 шагов.

По предварительным данным, инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса «Урбанист». Причины происшедшего выясняются.

В Мурино строительный кран упал на дом.Видео ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU