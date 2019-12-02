2019-12-02T10:25:02+03:00
Происшествия

Три человека погибли в лобовом ДТП с лесовозом в Карелии

Смертельная авария произошла на трассе «Сортавала» у поселка Колатсельга
Петр КИБЕР
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Три человека погибли в ДТП в Карелии. Фото: vk.com/gibddkareliyaТри человека погибли в ДТП в Карелии. Фото: vk.com/gibddkareliya
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Жертвами первого серьезного снегопада в Карелии стали три местных жителя. Все они ехали в легковушке, которая днем 1 декабря лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Авария произошла на 369 километре федеральной автодороги «Сортавала», в районе поселка Колатсельга.

- По предварительным данным, около 13:35 водитель автомобиля «Лада Веста Кросс», который двигался со стороны города Сортавала, при обгоне автомобиля BMW, столкнулся с лесовозом, - сообщает карельское управление ГИБДД.

Жертвами рискованного маневра стал не только сам 38-летний водитель, который был жителем Медвежьегорска, но и двое его пассажиров. В аварии погибла 31-летняя петрозаводчанка и мужчина, личность которого еще устанавливается. Четвертый пассажир «Лады» пострадал, но выжил. Он госпитализирован.

Водитель грузовика в аварии не пострадал. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают дознаватели дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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