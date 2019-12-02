Голая проститутка с ножом порезала пенсионера-тюремщика

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-02T11:05:16+03:00

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Романтический вечер, который в обществе прекрасной ночной бабочки хотел провести пенсионер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), завершился для него на больничной койке. Мужчину в тяжелом состоянии с ножевым ранением увезли из квартиры на шоссе Революции. Оттуда же забрали и полностью обнаженную даму.

- 1 декабря 2019 года в около 2.30 в полицию поступило сообщение от мужчины который сообщил о том, что его ранила ножом малознакомая женщина, которая находилась в гостях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на вызов стражи порядка нашли в квартире 46-летнюю голую уроженку Саратовской области, которая, как оказалось, давно живет в Петербурге и оказывает здесь интимные услуги. Клиентов она ищет по интернету.

Пока женщина задержана, а статью уголовного кодекса ей подберут когда придет точный диагноз раненного пенсионера тюремной службы. От его состояния и будет зависеть тяжесть содеянного.

ИСТОЧНИК KP.RU