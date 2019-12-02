СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-02T11:49:58+03:00

Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым на берегу реки в Ленобласти Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Ленинградской области, в Волховском районе нашли пропавшего человека. От мужчины не было никаких вестей с 21 ноября. В итоге тревогу забила его дочь, но оказалось поздно. В два часа дня в воскресенье, 1 декабря, труп 58-летнего исчезнувшего нашли на берегу реки Паша.

- Вечером в субботу, 30 ноября, в полицию обратилась дочь 58-летнего жителя деревни Балдино. Со слов девушки, последний раз ее отца видели соседи 21 ноября, сидящим на берегу реки Паша рядом с лодкой, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Заявительница предполагает, что ее отец мог нечаянно утонуть, так как злоупотребляет алкоголем. С 29 ноября его телефон перестал работать.

Так, к сожалению, и случилось. Труп мужчины выбросило на берег в субботу. Тело направлено в морг для точной установки причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU