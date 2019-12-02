Двое детей сильно пострадали в ДТП под Гатчиной

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-02T12:13:54+03:00

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Серьезное ДТП произошло на трассе Стрельна-Кипень-Гатчина утром 2 декабря. Около 8:20 на шоссе столкнулись лоб в лоб «Фольксваген» и «Рено». В последнем ехала семья с двумя детьми. Оба малыша и их мама получили ранения.

- Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф»не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Рено Флюенс», - сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем «Гольфа» был трезвый 24-летний молодой мужчина, который обошелся без серьезных травм. «Рено» управлял также трезвый 41-летний водитель. Пострадал как он сам (состояние уточняется), так и ехавшие с ним женщина 1991 года рождение - госпитализирована, так и двое ее детей.

6-летнего мальчика в тяжелом состоянии забрали врачи, его 4-летнюю сестру в состоянии средней тяжести также увезли на скорой. Оба ребенка были в детских креслах и пристегнуты.

По сведениям ГИБДД, дорога мокрая, но чистая, обработана. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU