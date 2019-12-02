Станции метро начали украшать к Новому году

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-02T12:31:33+03:00

Всего гирлянды и огни появятся на 29 вестибюлях

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До новогодних праздников осталось уже меньше месяца, а значит самое время начать насаждать соответствующее настроение. И если улицы Санкт-Петербурга начали украшать еще с начала ноября, то 2 декабря такие работы стартовали и в метрополитене.

- Станции метрополитена начали украшать праздничными гирляндами и баннерами к Новому году и Рождеству. Всего украшения появятся на 29 вестибюлях, - сообщает пресс-служба подземки.

Всего рабочие должны установить 224 гирлянды, 27 световых завес размером 2 на 1,5 метра, 29 метровых снежинок, 4 снежинки диметром 55 сантиметров, 4 светодиодных светильника-прожектора и 5 6-метровых баннеров.

Также фасады станции украсит около двух с половиной километров дюралайта - светящегося кабеля. Провисит вся эта красота традиционно до середины января. Снимают украшения после наступления Старого нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU