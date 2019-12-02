Подозреваемых в похищении мигранта, которого избили в лесу Петербурга, задержали

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-02T14:51:22+03:00

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Полиция Петербурга вышла на след подозреваемых в похищении человека. Во вторник, 2 декабря, стало известно, что правоохранители задержали пятерых человек – двух женщин и трех мужчин. Скорее всего именно они увезли 34-летнего мигранта в лес, где избили и ограбили, а после любезно отвезли его до станции метро «Ломоносовская».

- Около 18:30 часов 24 ноября четверо неизвестных схватили гражданина Узбекистана у дома 74 на Бухарестской улице, посадили его в машину и увезли в лесной массив, где избили, и под угрозой ножа и пистолета, потребовали перевести на банковскую карту 36 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во время похищения, рядом с жертвой был его 36-летний друг, который запомнил номер машины и сообщил о преступлении в полицию. Благодаря этому правоохранители быстро вышли на подозреваемых. Ими оказались 24 и 37-летние гражданки Узбекистана, их 34-летний земляк, 40-летний гражданин Кыргызстана, а также 40-летний житель Ленобласти. Один из них в 2018 году осужден за мелкое взятничество.

На данный момент возбуждено уголовное дело и проводится проверка для того, чтобы выяснить, была ли эта компания замешана в других подобных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU