2019-12-02T15:34:35+03:00
Происшествия

Суд арестовал грабителя, забившего женщину куском асфальта из-за шубы

Убийство произошло вечером 28 ноября в многоэтажке в Мурино
Петр КИБЕР
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Подозреваемого в жестоком убийстве в Мурино арестовали до суда. Фото: Кадр с видео СК РФПодозреваемого в жестоком убийстве в Мурино арестовали до суда. Фото: Кадр с видео СК РФ
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Всеволожский суд Ленобласти взял под стражу 33-летнего жителя города Мурино, который из-за шубы и ценностей убил женщину. На свою жертву он напал в подъезде многоэтажки, когда та возвращалась домой.

- Вечером 28 ноября 2019 года обвиняемый совершил нападение на 51-летнюю женщину. Мужчина нанес своей жертве множественные удары кулаками и фрагментом асфальта по голове и телу, - сообщает областное управление Следкома России.

От полученных травм жертва ограбления умерла на месте, а нападавший, сняв с тела шубу и забрав сумочку с ценностями, скрылся с места убийства.

По горячим следам подозреваемого нашли , а на следственном эксперименте он во всем признался и показал, как расправился с жертвой, как душил ее и как бил.

По статьям «Разбой» и «Убийство» мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. До суда он будет находиться в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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