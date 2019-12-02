Суд арестовал грабителя, забившего женщину куском асфальта из-за шубы
Всеволожский суд Ленобласти взял под стражу 33-летнего жителя города Мурино, который из-за шубы и ценностей убил женщину. На свою жертву он напал в подъезде многоэтажки, когда та возвращалась домой.
- Вечером 28 ноября 2019 года обвиняемый совершил нападение на 51-летнюю женщину. Мужчина нанес своей жертве множественные удары кулаками и фрагментом асфальта по голове и телу, - сообщает областное управление Следкома России.
От полученных травм жертва ограбления умерла на месте, а нападавший, сняв с тела шубу и забрав сумочку с ценностями, скрылся с места убийства.
По горячим следам подозреваемого нашли , а на следственном эксперименте он во всем признался и показал, как расправился с жертвой, как душил ее и как бил.
По статьям «Разбой» и «Убийство» мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. До суда он будет находиться в следственном изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU