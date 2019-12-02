В Красном Бору спасают обстрелянных собак

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-02T15:41:50+03:00

В Красном Бору спасают собак, которых отстреливают из травматического пистолета Фото: СОЦСЕТИ

Окровавленных животных, без сил лежащих на картонках, нашли на автостоянке а Тосненском районе

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В Тосненском районе Ленинградской области местные жители подняли на ноги зоозащитников из-за бездомных собак. По словам сельчан из Красного Бора, животных, живущих на одной из автостоянок, периодически расстреливают. Очередного такого пса пытаются спасти. Пост с призывом о помощи облетел соцсети в воскресенье, 1 декабря.

- Третий день без помощи расстрелянная собака. Повреждена лапа, шея, кровавые слюни изо рта. Боится людей, пытается спрятаться, - рассказали в сети неравнодушные граждане.

По рассказам местной жительницы, на стоянке компании «Сонтанс» живет порядка 10 собак. Несмотря на то, что они бездомные – все стерилизованные благодаря депутату поселкового совета и инициативных граждан.

- Хозяин «Сотранса» недавно приказал убрать со стоянки всех собак. Сначала их потравили уже всех, а оставшихся пытались уже дважды покалечить из травматических пистолетов. Если бы хотели, давно убили. Просто издеваются, - рассказала местная жительница.

Благодаря активности неравнодушных людей и зоозащитников, раненых собак быстро отвезли к ветеринару. А также нашли приюты, готовые взять животных на попечение.

ИСТОЧНИК KP.RU