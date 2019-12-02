В Красном Бору спасают обстрелянных собак
В Тосненском районе Ленинградской области местные жители подняли на ноги зоозащитников из-за бездомных собак. По словам сельчан из Красного Бора, животных, живущих на одной из автостоянок, периодически расстреливают. Очередного такого пса пытаются спасти. Пост с призывом о помощи облетел соцсети в воскресенье, 1 декабря.
- Третий день без помощи расстрелянная собака. Повреждена лапа, шея, кровавые слюни изо рта. Боится людей, пытается спрятаться, - рассказали в сети неравнодушные граждане.
По рассказам местной жительницы, на стоянке компании «Сонтанс» живет порядка 10 собак. Несмотря на то, что они бездомные – все стерилизованные благодаря депутату поселкового совета и инициативных граждан.
- Хозяин «Сотранса» недавно приказал убрать со стоянки всех собак. Сначала их потравили уже всех, а оставшихся пытались уже дважды покалечить из травматических пистолетов. Если бы хотели, давно убили. Просто издеваются, - рассказала местная жительница.
Благодаря активности неравнодушных людей и зоозащитников, раненых собак быстро отвезли к ветеринару. А также нашли приюты, готовые взять животных на попечение.
ИСТОЧНИК KP.RU