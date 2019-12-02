Петербуржец напал на кондуктора трамвая с огнетушителем
На конечной станции трамвая маршрута № 36 «Стрельна» на кондуктора напал неизвестный молодой человек. Инцидент произошел в 20:08 часов в минувшую пятницу, 29 ноября. Водитель и кондуктор вышли из транспорта и зашли в помещение конечной станции. Через пару минут женщина вышла на улицу, тогда парень и набросился на нее.
- Молодой человек в капюшоне и с прикрытым шарфом лицом находился на скамейке остановочного павильона, дожидаясь, пока пассажиры покинут салон. Когда женщина-кондуктор вышла на улицу, он распылил огнетушитель ей в лицо, который нес с собой в пакете, и силой отнял у несчастной сумку кондуктора, - рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».
Когда женщина вернулась в трамвайный парк, ей стало плохо. Пришлось вызвать скорую помощь, которая госпитализировала кондуктора в больницу. Также на место прибыли и сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.
Инцидент попал на видео, на котором четко видно все происходящее. Горэлектротранс распространяет видеозапись нападения и просит помочь опознать нападающего по походке и одежде.
Неизвестный с огнетушителем напал на кондуктора трамвая в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU