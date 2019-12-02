Петербуржец напал на кондуктора трамвая с огнетушителем

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-02T16:17:42+03:00

Парень набросился на пожилую женщину и отобрал у нее сумку с деньгами [видео]

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На конечной станции трамвая маршрута № 36 «Стрельна» на кондуктора напал неизвестный молодой человек. Инцидент произошел в 20:08 часов в минувшую пятницу, 29 ноября. Водитель и кондуктор вышли из транспорта и зашли в помещение конечной станции. Через пару минут женщина вышла на улицу, тогда парень и набросился на нее.

- Молодой человек в капюшоне и с прикрытым шарфом лицом находился на скамейке остановочного павильона, дожидаясь, пока пассажиры покинут салон. Когда женщина-кондуктор вышла на улицу, он распылил огнетушитель ей в лицо, который нес с собой в пакете, и силой отнял у несчастной сумку кондуктора, - рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Когда женщина вернулась в трамвайный парк, ей стало плохо. Пришлось вызвать скорую помощь, которая госпитализировала кондуктора в больницу. Также на место прибыли и сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.

Инцидент попал на видео, на котором четко видно все происходящее. Горэлектротранс распространяет видеозапись нападения и просит помочь опознать нападающего по походке и одежде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747328" frameborder="0"></iframe> Неизвестный с огнетушителем напал на кондуктора трамвая в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU