Жительница Карелии отсудила 400 тысяч рублей за сломанную ногу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-02T17:00:01+03:00

За сломанную на гололеде ногу жительница Петрозаводска отсудила 400 тысяч рублей. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Она упала на гололеде еще прошлой зимой, но добилась правды только сейчас

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400 тысяч рублей компенсации должна заплатить управляющая компания из Петрозаводска, работники которой плохо чистили тротуары. Из-за них местная жительница упала при выходе из парадной и сломала ногу.

- В феврале 2019 года женщина поскользнулась и упала около своего подъезда, в результате чего получила травму в виде перелома шейки бедра со смещением, - сообщает прокуратура Карелии.

Лечение тяжелой травмы было долгими и болезненным. Свои права пострадавшая решила отстаивать через суд.

Она обратилась заявлением о компенсации морального вреда, и представила доказательства того, что причиной падения являлось плохое качество уборки придомовой территории.

При рассмотрении иска прокурор пришел к выводу о том, что по вине организации-подрядчика истице причинены физические и нравственные страдания, поэтому требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда являются обоснованными. Основываясь на его решении Петрозаводский суд взыскал с виновника 400 тысяч рублей, а Апелляционный суд оставил решение в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU