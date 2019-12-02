Жительница Карелии отсудила 400 тысяч рублей за сломанную ногу
400 тысяч рублей компенсации должна заплатить управляющая компания из Петрозаводска, работники которой плохо чистили тротуары. Из-за них местная жительница упала при выходе из парадной и сломала ногу.
- В феврале 2019 года женщина поскользнулась и упала около своего подъезда, в результате чего получила травму в виде перелома шейки бедра со смещением, - сообщает прокуратура Карелии.
Лечение тяжелой травмы было долгими и болезненным. Свои права пострадавшая решила отстаивать через суд.
Она обратилась заявлением о компенсации морального вреда, и представила доказательства того, что причиной падения являлось плохое качество уборки придомовой территории.
При рассмотрении иска прокурор пришел к выводу о том, что по вине организации-подрядчика истице причинены физические и нравственные страдания, поэтому требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда являются обоснованными. Основываясь на его решении Петрозаводский суд взыскал с виновника 400 тысяч рублей, а Апелляционный суд оставил решение в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU