2019-12-02T17:14:43+03:00
Общество

В Ленобласти появилась копия Выборгского замка из шоколада

Ее сделали местные мастера-кондитеры
Петр КИБЕР
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Не съесть, так понадкусывать. В Выборге построили модель замка из шоколада. Фото: vk.com/id432917Не съесть, так понадкусывать. В Выборге построили модель замка из шоколада. Фото: vk.com/id432917
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Во многих городах России есть копии достопримечательностей из чего-то съедобного. Так, в Калининграде, к примеру, знаменитый собор на острове Канта слепили из Марципана, а вот в Ленобласти решили увековечить Выборгский замок. Из шоколада.

- Летом в Выборгский замок обратилась девушка, которая представилась как архитектор и шоколадных дел мастер. Она просила максимально точные обмеры замка, - написал в соцсетях бывший директор Выборгского замка Владимир Цой, ныне занимающий пост председателя комитета по культуре Ленинградской области.

Поначалу музейщики недоумевали, зачем же мастеру шоколадных дел планы замка и почему архитектор работает кондитером, но документами, конечно же поделились.

А через несколько месяцев все стало ясно: в Выборге открылась кондитерская лавка, где была выставлена главная достопримечательность города, сделанная из шоколада с поразительной точностью.

Местные жители уже восхитились красотой, но признались, что съесть творение «зуб не поднимется».

ИСТОЧНИК KP.RU

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