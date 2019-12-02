В Ленобласти появилась копия Выборгского замка из шоколада
Во многих городах России есть копии достопримечательностей из чего-то съедобного. Так, в Калининграде, к примеру, знаменитый собор на острове Канта слепили из Марципана, а вот в Ленобласти решили увековечить Выборгский замок. Из шоколада.
- Летом в Выборгский замок обратилась девушка, которая представилась как архитектор и шоколадных дел мастер. Она просила максимально точные обмеры замка, - написал в соцсетях бывший директор Выборгского замка Владимир Цой, ныне занимающий пост председателя комитета по культуре Ленинградской области.
Поначалу музейщики недоумевали, зачем же мастеру шоколадных дел планы замка и почему архитектор работает кондитером, но документами, конечно же поделились.
А через несколько месяцев все стало ясно: в Выборге открылась кондитерская лавка, где была выставлена главная достопримечательность города, сделанная из шоколада с поразительной точностью.
Местные жители уже восхитились красотой, но признались, что съесть творение «зуб не поднимется».
ИСТОЧНИК KP.RU