В Онеге ревнивец убил возлюбленную и сжег ее тело в мусорном баке

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-02T17:26:09+03:00

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Следователи Управления СК России по Архангельску и Ненецкому Автономному округу раскрыли дело о пропаже 34-летней жительницы города Онега, которую искали несколько дней. 1 декабря обгорелые останки ее тела были найдены в одном из уличных мусорных баков. Подозрение в расправе пало на гражданского мужа погибшей 40 лет от роду.

- В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 30 ноября 2019 года в ходе совместного употребления спиртного между ним и сожительницей произошла ссора, так как она отказалась пояснить, где отсутствовала на протяжении нескольких дней, - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

В пылу ссоры мужчина избил женщину, нанеся ей несколько ударов по голове. Через некоторое время ревнивец заметил, что его спутница жизни не дышит. Попытки реанимировать ее не удались и тогда он решил избавиться от тела.

Вместе с приятелем он вынес труп в мусорный контейнер, который специально был притащен, после чего обложил погибшую дровами и поджег.

Теперь ранее судимому онежцу грозит 15 лет тюрьмы по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU