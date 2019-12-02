2019-12-02T17:57:47+03:00
Общество

Незаконную свалку «еврокубов» с опасными веществами нашли в Невском районе Петербурга

Активисты обратились в органы надзора, чтобы разобраться с мусором
Лилия КОЗЛОВА
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В Невском районе Петербурга нашли огромную незаконную свалку / Фото: "Зеленый Фронт"В Невском районе Петербурга нашли огромную незаконную свалку / Фото: "Зеленый Фронт"
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В Петербурге активисты нашли новые незаконные свалки, которые разрослись в Невском районе города. Члены организации «Зеленый Фронт» в понедельник, 2 декабря, обследовали территорию на Народной улице, где по решению суда должна была быть расчищена помойка. Но она лишь стала больше.

- На этих свалках ощущается полная бесконтрольность. Опасные не только для окружающей среды, но и для людей вещества и отходы продолжают завозиться сюда и эту удручающую картину можно наблюдать с путепровода на Народной улице, т.е. жители и гости города видят этот позор. Мы обратились в органы надзора по факту выявления новых свалок и расширения ранее выявленных, - заявил председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов.

Помимо большого количество мусора, на свалке появилось около полутора десятков выброшенных емкостей «еврокуб» с опасными веществами. Маркировка этих емкостей предупреждает о том, что в кубовой таре находятся вещества из категории опасных грузов. Как правило это едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждение кожи, поражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, коррозию металлов и др., кислоты, щелочи.

Рядом с этой свалкой, вплотную к газопроводу и под линиями передач, расположились еще две свалки промышленных отходов: горы автомобильных покрышек, остатки асфальта, кирпич и строительный мусор. Еврокубовые емкости с неизвестным содержимым сброшены также на подъезде к еще одной расположенной по соседству свалки, у здания 97 корпус 2 по Народной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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