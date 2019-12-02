Львы и выдры радуются первому снегу в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-02T18:16:17+03:00

В Петербурге показали, как животные радуются первому снегу / Фото: Велес

Ленинградский зоопарк и центр защиты животных «Велес» показали, как их постояльцы встретили первый день зимы [фото]

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В первый календарный день зимы в Петербурге выпал снег, покрывший плотным одеялом весь город. Если горожане не очень обрадовались сугробам, то животные наоборот пришли в полный восторг. Постояльцы Ленинградского зоопарка и центра защиты диких животных «Велес» стали играть с снежки и зарываться в него поглубже, наслаждаясь пушистыми белыми «мушками».

Выдры в зоопарке играют в снежки / Фото: Ленинградский зоопарк

- Рады первому зимнему снегу? Наши выдры – очень, - показали довольных животных из зоопарка.

И целуются носами / Фото: Ленинградский зоопарк

На фото, опубликованных в сети, выдры играют со снежками и даже «целуются» носиками от радости.

С особым удовольствием встретила свою первую зиму еще юная львица Сима, обитательница «Велеса». Игривая девчонка взяла себе игрушку по размеру – огромный кусок льда, и с большим задором катала его по клетке, периодически облизывая, как мороженое.

малышка Сима с удовольствием играет с большой льдиной, облизывая ее как мороженое / Фото: Велес

- Ох, и Снежная королева. А сосулечку можно и облизать, язык-то не прилипнет, - умилились петербуржцы игривой большой кошкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU