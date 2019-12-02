Львы и выдры радуются первому снегу в Петербурге
В первый календарный день зимы в Петербурге выпал снег, покрывший плотным одеялом весь город. Если горожане не очень обрадовались сугробам, то животные наоборот пришли в полный восторг. Постояльцы Ленинградского зоопарка и центра защиты диких животных «Велес» стали играть с снежки и зарываться в него поглубже, наслаждаясь пушистыми белыми «мушками».
Выдры в зоопарке играют в снежки / Фото: Ленинградский зоопарк
- Рады первому зимнему снегу? Наши выдры – очень, - показали довольных животных из зоопарка.
И целуются носами / Фото: Ленинградский зоопарк
На фото, опубликованных в сети, выдры играют со снежками и даже «целуются» носиками от радости.
С особым удовольствием встретила свою первую зиму еще юная львица Сима, обитательница «Велеса». Игривая девчонка взяла себе игрушку по размеру – огромный кусок льда, и с большим задором катала его по клетке, периодически облизывая, как мороженое.
малышка Сима с удовольствием играет с большой льдиной, облизывая ее как мороженое / Фото: Велес
- Ох, и Снежная королева. А сосулечку можно и облизать, язык-то не прилипнет, - умилились петербуржцы игривой большой кошкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU