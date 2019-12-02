1-й Инженерный мост в Петербурге открыли после капитального ремонта

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-02T18:36:23+03:00

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В понедельник, 2 декабря, после капитального ремонта в Петербурге открыли 1-й Инженерный мост через реку Мойку, расположенный между Михайловским замком и Летним садом. Работы по восстановлению переправы начались в июле 2019 года. Также были отреставрированы декоративные элементы, в том числе фонари. В мастерских их окрасили и позолотили гальваническим способом.

- Работы включали в себя капитальный ремонт железобетонной плиты пролетного строения и полную замену покрытия мостового полотна с устройством деформационных швов. Помимо этого, подрядчик отреставрировал перильное ограждение и гранитное убранство, произвел окраску металлоконструкций с нанесением защитного слоя, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

После осмотра моста в 2014 году было принято решение о необходимости проведения капитального ремонта с сохранением генеральных размеров сооружения и основных элементов его конструкции. Общее состояние переправы оценивалось как неудовлетворительное, так как сооружена она была в 1824-1825 годах, а единственный раз реконструирована в 1952-1954 года и с тех пор капитально не ремонтировалась.

ИСТОЧНИК KP.RU